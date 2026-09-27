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25 Kader PASTI Dikukuhkan di Taiwan, Gus Nabil Beri Pesan Khusus

25 Kader PASTI Dikukuhkan di Taiwan, Gus Nabil Beri Pesan Khusus
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Ketua Umum PP Pagar Nusa Muchamad Nabil Haroen atau Gus Nabil mengukuhkan sebanyak 25 kader Pasukan Inti (PASTI) Pagar Nusa di Taichung, Taiwan, Minggu (27/9/2026). Foto: Dok. Pagar Nusa

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 25 kader Pasukan Inti (PASTI) Pagar Nusa resmi dibaiat dan dikukuhkan di Taichung, Taiwan, Minggu (27/9/2026).

Mereka merupakan peserta yang dinyatakan lulus Diktama PASTI PCI Pagar Nusa Taiwan ke-1 yang digelar selama dua hari, 26-27 September 2026.

Diktama tersebut menjadi pendidikan tingkat pertama PASTI yang untuk pertama kalinya diselenggarakan Pagar Nusa di luar Indonesia.

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Kegiatan dibuka di Kantor PCI NU Taiwan Ranting Taichung dan ditutup di ASEAN Square lantai 6, Taichung.

Dari 30 orang yang mendaftar, sebanyak 28 peserta lolos seleksi dan mengikuti pendidikan. Sebanyak 25 orang dinyatakan lulus, sedangkan tiga peserta tidak lulus karena tidak mengikuti materi atau sesi pendidikan secara lengkap.

Para lulusan terdiri atas 23 laki-laki dan dua perempuan berusia 23-32 tahun. Mereka berasal dari seluruh Pimpinan Anak Cabang Istimewa (PACI) Pagar Nusa di Taiwan dengan latar belakang pekerja dan mahasiswa program magister.

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Ketua Umum PP Pagar Nusa Muchamad Nabil Haroen atau Gus Nabil mengatakan Diktama di Taiwan menjadi langkah penting dalam penguatan kaderisasi Pagar Nusa di luar Indonesia.

Menurut dia, perkembangan struktur organisasi di berbagai wilayah harus diikuti dengan pendidikan kader yang mampu menjaga nilai dan jati diri Pagar Nusa.

Sebanyak 25 kader Pasukan Inti (PASTI) Pagar Nusa resmi dibaiat dan dikukuhkan di Taichung, Taiwan, Minggu (27/9/2026).

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