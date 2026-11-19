jpnn.com - JAKARTA - Ketua Pelaksana Harian Panitia Ad Hoc MPR RI Benny Kabur Harman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR pada Rabu 25 November 2026.

Politikus Partai Demokrat itu menambahkan berdasar informasi yang diperoleh, Presiden Prabowo diperkirakan menyerahkan langsung dua nama tersebut kepada MPR RI.

"Saya mendapatkan informasi begitu, Bapak Presiden akan datang sendiri," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

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Dia menjelaskan bahwa agenda kedatangan Presiden Prabowo itu kemungkinan berlangsung pada Rabu (25/11), sesuai tenggat penyerahan dua nama calon wapres berdasarkan ketentuan konstitusi.

Nantinya, presiden akan diterima pimpinan MPR RI untuk menyerahkan surat berisi dua nama calon wakil presiden.

Menurut Benny, proses pengisian jabatan wakil presiden tersebut merupakan peristiwa langka yang bahkan baru pertama kali terjadi dalam sejarah Republik Indonesia.

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"Karena itu, kami diwanti-wanti oleh pimpinan majelis untuk sungguh-sungguh melaksanakan tugas ini demi kepentingan bangsa dan negara," katanya.

Lebih lanjut Benny mengatakan bahwa tugas utama Panitia Ad Hoc MPR RI adalah menyiapkan rancangan Ketetapan (TAP) MPR tentang mekanisme dan tata cara pemilihan wakil presiden.