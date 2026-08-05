25 Perusahaan Ini Raih Penghargaan Indonesia Public Relations Top Leader 2026

jpnn.com, JAKARTA - Warta Ekonomi kembali menghadirkan ajang penghargaan Indonesia Public Relations Top Leader (IPRTL) 2026 dengan mengusung tema Leading Trust in the Age of Intelligence.

Penghargaan ini diberikan kepada pemimpin komunikasi dan Public Relations (PR) dari berbagai sektor industri yang dinilai berhasil membangun kepercayaan publik, memperkuat reputasi organisasi, serta menghadirkan komunikasi yang strategis di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

“Di tengah perkembangan teknologi, termasuk artificial intelligence, serta meningkatnya misinformasi, komunikasi yang transparan, akurat, dan bertanggung jawab menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Karena itu, kami menghadirkan Indonesia Public Relations Top Leader 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada para pemimpin komunikasi yang mampu menjawab tantangan tersebut,” ujar CEO Warta Ekonomi Group, Muhammad Ihsan.

Dalam penyelenggaraan tahun ini, tim riset Warta Ekonomi melakukan penilaian terhadap berbagai perusahaan dari beragam sektor industri.

Proses evaluasi dilakukan menggunakan metode desk research, media monitoring, dan content analysis untuk mengukur efektivitas kepemimpinan komunikasi, kualitas reputasi, sentimen publik, hingga strategi komunikasi yang dijalankan masing-masing organisasi.

Penilaian dilakukan berdasarkan lima indikator utama, yakni Strategic Leadership in Communication, Trust and Ethical Communication, Media Reputation and Narrative Quality, Digital Engagement and Innovation, serta Strategic Issues and Crisis Leadership.

Melalui penghargaan ini, Warta Ekonomi berharap Indonesia Public Relations Top Leader 2026 dapat menjadi inspirasi bagi para pemimpin komunikasi untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat integritas, serta menghadirkan komunikasi yang kredibel di tengah transformasi digital.

Selain menjadi bentuk apresiasi bagi para pemimpin komunikasi dan Public Relations terbaik, ajang ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan standar praktik kehumasan di Indonesia agar semakin adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pembangunan kepercayaan publik.