JPNN.com » Daerah » 25 PPPK Tidak Mendapatkan Perpanjangan Kontrak, 4 Jenis Penyebabnya

25 PPPK Tidak Mendapatkan Perpanjangan Kontrak, 4 Jenis Penyebabnya

25 PPPK Tidak Mendapatkan Perpanjangan Kontrak, 4 Jenis Penyebabnya
Perpanjangan kontrak kerja PPPK. Ilustrasi. Foto: ANTARA

jpnn.com - SERDANG BEDAGAI – Sebanyak 2.157 PPPK formasi 2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, mendapatkan perpanjangan kontrak kerja selama 2 tahun.

Sementara itu, 25 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah tersebut tidak diperpanjang kontraknya karena berbagai alasan.

Disebutkan 4 jenis penyebab PPPK tidak mendapatkan perpanjangan kontrak kerja, yakni:

Baca Juga:

1. Masuk usia pensiun

2. Yang bersangkutan mengundurkan diri

3. Tidak mencapai target kinerja

Baca Juga:

4. Terkait masalah kedisiplinan.

Bupati Serdang Bedagai, Darma Wijaya di hadapan ribuan peserta apel pagi di Seirampah, Senin (2/3) menyampaikan pesan tegas terkait integritas, disiplin, serta komitmen dalam melaksanakan pelayanan publik.

Ribuan PPPK formasi 2021 di daerah ini mendapatkan perpanjangan kontrak kerja selama 2 tahun.

