JPNN.com » Olahraga » 25 Ribu Peserta Siap Meramaikan Milo Activ Indonesia Race 2025

25 Ribu Peserta Siap Meramaikan Milo Activ Indonesia Race 2025

25 Ribu Peserta Siap Meramaikan Milo Activ Indonesia Race 2025
Acara konferensi pers Milo Activ Indonesia Race 2025 di Wisma Kemenpora, Jakarta, Rabu (26/11). Foto: Dokumentasi Kemenpora RI

jpnn.com - Event Milo Activ Indonesia Race (MAIR) 2025 Jakarta akan digelar pada Minggu (7/12/2025) mendatang.

Sebanyak 25 ribu peserta dipastikan ambil bagian dalam ajang lari akbar kategori 10K tersebut.

Manajer Pemasaran Nestle Milo Indonesia Alaa Shabaan megungkapkan bahwa pihaknya konsisten mendukung program pemerintah dalam membudayakan olahraga di masyarakat.

Sebelum digelar di Jakarta, MAIR 2025 telah sukses terlaksana di lima kota, yakni Makassar, Surabaya, Bandung, Medan, dan Yogyakarta.

"Ajang ini menjadi bukti komitmen Nestle Milo untuk mendukung olahraga lari di Indonesia," ujar Alaa.

MAIR 2025 juga mendapat dukungan penuh dari Kemenpora RI.

Wamenpora Taufik Hidayat menilai konsistensi Nestle Milo Indonesia dalam menggelar event lari berskala besar memberi dampak positif bagi perkembangan budaya olahraga di tanah air.

Pria kelahiran 10 Agustus 1981 itu berharap ajang ini melahirkan bibit pelari muda yang kelak mampu mengharumkan nama Indonesia di level nasional maupun internasional.

Milo Activ Indonesia Race 2025 akan kembali hadir Minggu (7/12) mendatang dengan start di Monas serta finis di Lapangan Banteng

