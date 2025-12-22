menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 25 Sekdes ASN Belum Bisa Ditarik Kembali ke Pemkab, Terungkap Penyebabnya

25 Sekdes ASN Belum Bisa Ditarik Kembali ke Pemkab, Terungkap Penyebabnya

25 Sekdes ASN Belum Bisa Ditarik Kembali ke Pemkab, Terungkap Penyebabnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
ASN ditugaskan sebagai sekdes. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - TULUNGAGUNG - Sebanyak 25 sekretaris desa (sekdes) berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, hingga akhir 2025 masih bertugas di pemerintahan desa.

ASN yang ditugaskan sebagai sekdes itu belum bisa ditarik kembali ke Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tulungagung Reza Zulkarnain mengatakan, keberadaan 25 sekdes ASN tersebut karena masih dipertahankan oleh kepala desa masing-masing.

Baca Juga:

Pemerintah kabupaten, lanjutnya, telah menawarkan penarikan sekdes ASN untuk ditempatkan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Tulungagung yang membutuhkan.

Namun, sebagian kepala desa belum berkenan melepas sekdes berstatus ASN itu.

"Berdasarkan data dari BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), tahun ini terdapat 37 sekdes ASN. Dua orang sudah purna tugas dan 10 lainnya telah ditarik ke pemkab, sehingga tersisa 25 sekdes ASN yang masih bertugas di desa," kata Reza, Minggu (21/12).

Baca Juga:

Menurut Reza, alasan kepala desa mempertahankan sekdes ASN antara lain karena faktor kinerja yang dinilai baik serta kebutuhan administrasi desa.

Padahal, secara aturan kepala desa dapat menunjuk perangkat desa lain untuk mengisi jabatan sekretaris desa.

Ternyata masih ada 25 sekdes berstatus ASN yang belum bisa ditarik untuk kembali bertugas di pemkab.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI