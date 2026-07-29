250 KK di Pandeglang Terima Bantuan 48 Ribu Liter Air Bersih

jpnn.com, PANDEGLANG - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mendistribusikan 48 ribu liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Kecamatan Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Bantuan yang didistribusikan melalui tim Baznas Tanggap Bencana (BTB) tersebut telah menjangkau 250 kepala keluarga (KK) dan akan terus diperluas ke wilayah terdampak lainnya.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, Idy Muzayyad, mengatakan distribusi air bersih merupakan langkah cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kesulitan memperoleh akses air akibat musim kemarau.

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Menurut Idy, air bersih menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda karena digunakan untuk minum, memasak, menjaga kebersihan, hingga menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat.

"Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi. Ketika masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air, dampaknya akan langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari," ujar Idy dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7).

Dia menambahkan, penyaluran air bersih juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan manfaat zakat secara langsung kepada masyarakat yang terdampak bencana kekeringan.

Baznas berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban warga sekaligus mencegah munculnya persoalan sosial akibat keterbatasan akses air.

Pandeglang menjadi salah satu daerah prioritas karena hampir setiap tahun menghadapi kekeringan, padahal wilayah tersebut juga dikenal sebagai salah satu sentra pertanian.