250 Lansia di Pekanbaru Dapat Bantuan Alat Bantu Dengar Dari Bank Mandiri Taspen
jpnn.com, PEKANBARU - Sebanyak 250 Nasabah Bank Mandiri Taspen mengikuti program Mantap Mendengar yang bekerja sama dengan Allianz Life Indonesia dan Perhati - KL.
Dalam kegiatan ini, para lansia mendapat screening pendengaran, pemeriksaan kesehatan, hingga alat bantu dengar bagi yang memenuhi kriteria tanpa dipungut biaya.
Plt Direktur Utama Bank Mandiri Taspen Maswar Purnama mengatakan program Mantap Mendengar merupakan bagian dari tiga pilar layanan Mandiri Taspen, yakni:
Mantap Sehat - memberikan layanan kesehatan gratis untuk pensiunan.
Mantap Aktif - kegiatan sosial, keagamaan, dan pembinaan bagi pensiunan agar tetap aktif.
Mantap Sejahtera - pelatihan kewirausahaan untuk pensiunan, termasuk dukungan membuka usaha kecil.
"Program ini bagian dari upaya kami menjaga kesehatan masyarakat agar produktivitas meningkat. Inilah yang kami harapkan. Kami juga punya kerja sama dengan TIKI, ada program usaha Agen air mineral Mantap Sejahtera, hingga Mobile Banking Movin dari Bank Mandiri Taspen. Program seperti ini akan terus berkelanjutan di kota-kota lain," ujar Maswar.
Program Mantap Mendengar menjadi salah satu bentuk komitmen Bank Mandiri Taspen dalam meningkatkan kualitas hidup para pensiunan ASN, TNI-POLRI dan lansia di Provinsi Riau.
