250 Siswa di Kaltim Mendapatkan Kuliah Tentang Pembangunan Berkelanjutan
jpnn.com, JAKARTA - Kalimantan adalah paru-paru dunia. Sementara wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) adalah lokasi di mana Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berada.
Oleh karena itu, penting agar semua pihak, termasuk calon penerus masa depan Kaltim untuk ikut menjaga kelestarian.
Dalam rangka memastikan penerus masa depan Kaltim memahami hal tersebut, Direktur Utama PT Kideco Mohammad Kurnia Ariawan memaparkan terkait pentingnya menjaga lingkungan di hadapan 250 siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia, Kabupaten Paser, Kaltim, Kamis (14/5/2025).
“Menjaga lingkungan itu penting. Untuk memastikan anak cucu kita masih bisa menikmati karunia alam Indonesia,” ujar Mohammad Kurnia Ariawan.
Kideco yang merupakan anak perusahaan energi terintegrasi PT Indika Energy, dalam rangka menjaga kelestarian, telah menerapkan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG).
Melalui pedoman tersebut, perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Paser, Kaltim itu menerapkan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development.
Direktur Utama Kodeco pada acara yang merupakan bagian dari program “CEO Mengajar” itu memaparkan prinsip ESG yang diimplementasikan secara nyata oleh perusahaan mulai dari pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, hingga penerapan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel
Selain mengajak para siswa menjaga lingkungan, Mohammad Kurnia Ariawan juga mengajak para penerus masa depan Kaltim, untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya, dan ikut berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan.
Dirut PT Kideco Mohammad Kurnia Ariawan memaparkan pentingnya pembangunan berkelanjutan di hadapan 250 siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia.
