2.511 Personel Gabungan Kawal Reuni Akbar 212 di Monas

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak 2.511 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikerahkan untuk mengawal jalannya Reuni Akbar 212 yang dijadwalkan berlangsung di Lapangan Silang Monas, Gambir Jakarta Pusat, Selasa (2/12).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan memastikan kesiapan pelayanan maksimal menjelang kegiatan Reuni Akbar 212.

Pelayanan ini akan berfokus pada pendekatan yang humanis dan profesional, serta mengedepankan tindakan preemtif-preventif guna menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.

Baca Juga: Gubernur DKI Pramono Disebut Mendukung Penuh Reuni 212 di Monas

"Kami akan melaksanakan pelayanan secara terpadu dengan mengedepankan preemtif-preventif guna menjamin stabilitas kamtibmas yang kondusif," kata Susatyo di Jakarta, Selasa (2/12).

?Susatyo menginstruksikan kepada seluruh petugas di lapangan untuk melayani peserta aksi dengan baik. Dia juga memastikan bahwa seluruh personel pelayanan tidak dibekali senjata api selama bertugas.

?"Untuk personel ada 2.511 petugas gabungan. Layani saudara kita yang menyampaikan aksi damai dengan humanis dan profesional," ungkapnya.

Baca Juga: Prabowo hingga Anies Baswedan Diundang ke Reuni 212

?Selain itu, Susatyo juga menyampaikan sejumlah imbauan penting kepada para peserta aksi. Di antaranya, peserta diminta menggunakan kantong parkir yang disediakan di sekitar area Monas dan tidak memarkir kendaraan di pinggir jalan raya karena dapat membuat kemacetan.

Selain itu, peserta diimbau menyimpan barang berharga seperti handphone (HP), perhiasan, dan dompet dengan baik untuk menghindari kasus kecopetan.