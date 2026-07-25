2529 Mahasiswa Baru Ikut OSMB UT Jakarta Tahap 1, Seru!
jpnn.com - Universitas Terbuka atau UT Jakarta menyelenggarakan Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB) tahap 1 dan Klinik Ujian di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC), Pondok Cabe. Kegiatan ini menjadi gerbang awal bagi ribuan mahasiswa baru untuk mengenal sistem pembelajaran di Universitas Terbuka sekaligus memahami berbagai layanan akademik yang akan mendukung perjalanan studi mereka.
Momentum OSMB tahap 1 ini terasa istimewa karena diikuti 2.529 mahasiswa baru yang berasal dari berbagai kota dan kabupaten di wilayah layanan UT Jakarta.
Sejak pagi, para peserta memenuhi area UTCC dengan semangat dan antusiasme tinggi. Bagi sebagian peserta, kegiatan ini menjadi pengalaman pertama memasuki dunia perguruan tinggi. Mereka datang dengan latar belakang yang beragam, mulai dari lulusan sekolah menengah, pekerja profesional, pelaku usaha, hingga masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan setelah bertahun-tahun menunda kuliah.
Mengusung tema “Bukan Kampus Biasa! OSMB Tahap 1 UT Jakarta Tunjukkan Peran Nyata untuk Negeri”, kegiatan ini menegaskan bahwa kuliah di Universitas Terbuka bukan sekadar memperoleh gelar akademik. Mahasiswa diajak untuk berani belajar, aktif berdiskusi, membangun jejaring, serta memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan karya dan kontribusi nyata bagi masyarakat.
"Melalui sistem pembelajaran yang terbuka dan fleksibel, UT memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan tinggi," kata Direktur UT Jakarta Drs. Moh. Muzammil, M.M. dalam sambutannya di hadapan peserta OSMB & Klinik Ujian UT Jakarta di UTCC, Pondok Cabe, Tangsel, Sabtu (25/7/2026).
Dia menegaskan bahwa UT hadir sebagai solusi pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Menurutnya, sejak didirikan, Universitas Terbuka memiliki misi memperluas akses pendidikan tinggi agar semakin banyak warga negara yang memperoleh kesempatan kuliah tanpa terbebani biaya yang mahal.
"Mengembangkan diri melalui pendidikan adalah kebutuhan setiap warga negara. UT Jakarta hadir untuk memfasilitasi masyarakat meningkatkan kualifikasi pendidikannya," ucapnya.
Selama ini, kata Muzammil, UT telah berkontribusi bagi bangsa melalui peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi. Sejak awal berdiri, misi UT adalah memperluas akses perguruan tinggi sehingga pendidikan tidak boleh mahal.
Sebanyak 2529 mahasiswa baru mengikuti OSMB UT Jakarta Tahap 1 dan Klinik Ujian yang berlangsung seru dan istimewa.
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