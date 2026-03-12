26 Pasangan Bukan Pasutri Ini Terjaring Razia di Karawang

jpnn.com - Tm gabungan menjaring puluhan pasangan bukan suami istri (pasutri) dalam kegiatan Operasi Masyarakat atau razia yang menyasar kos-kosan di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Kepala Satpol PP Karawang Basuki Rachmat menyebut razia di kos-kosan itu digelar sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum serta menekan praktik penyakit masyarakat.

Selama dua hari terakhir ini, setiap malam jajaran tim gabungan yang terdiri atas Satpol PP Karawang, jajaran TNI dan Polri serta Kejaksaan Negeri Karawang merazia sejumlah kos-kosan di Karawang.

Razia itu menyasar kos-kosan di sekitar Kecamatan Telukjambe Timur dan Kecamatan Rengasdengklok.

Disebutkan, razia itu dilaksanakan sebagai bentuk penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Dari hasil kegiatan tersebut, petugas berhasil menjaring 26 pasangan laki-laki dan perempuan yang diduga melakukan perbuatan asusila tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Seluruh pasangan bukan suami istri itu kemudian dibawa ke Kantor Satpol PP Karawang untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan razia, kata Basuki, Satpol PP Karawang bersama unsur aparat penegak hukum berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan serta penegakan peraturan daerah guna menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib dan kondusif bagi masyarakat.