jpnn.com, BOGOR - Sebanyak 26 orang diduga masih terjebak di dalam lubang tambang emas ilegal di kawasan Gunung Butak, area Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Antam UBPE Pongkor, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.

Hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut pada Senin (23/11/2026) petang, diduga menjadi pemicu masuknya air sungai ke dalam lubang galian.

Hingga Rabu (25/11), puluhan orang yang berada di dalam tambang tersebut belum berhasil dievakuasi.

Baca Juga: Pegawai BUMD di Bogor Diberhentikan Setelah Terlibat Kasus Makar

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan membenarkan peristiwa tersebut.

Dia mengatakan informasi mengenai adanya pekerja yang terjebak baru diterima pihak kepolisian pada Selasa (24/11) malam.

"Informasi yang diterima kami, diketahui adanya orang terjebak pada Selasa (24/11) malam," kata Hendra saat dikonfirmasi, Rabu (25/11).

Hendra menuturkan kronologi kejadian berawal pada Senin (23/11) petang, terjadi hujan dengan intensitas lebat di sekitar lokasi Gunung Butak Area IUP PT. Antam TBK UBPE Pongkor tepatnya di aliran sungai Ciseureuh Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.

Pada pukul 23.00 WIB, air sungai tersebut merembes masuk ke dalam lubang penambang emas yang dibuat ilegal.