JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » 26 Ribu Tiket Big Match Persib vs Persija Ludes Terjual

26 Ribu Tiket Big Match Persib vs Persija Ludes Terjual

26 Ribu Tiket Big Match Persib vs Persija Ludes Terjual
Skuad Persib Bandung saat menjalani sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) mengungkapkan tiket pertandingan big match antara Persib Vs Persija Jakarta sudah ludes terjual.

Per hari ini atau Selasa (6/1/2026), Bobotoh sudah tidak bisa mendapatkan tiket untuk menyaksikan laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (11/1) itu.

Head of Communications PT PBB Adhi Pratama mengatakan, jumlah tiket yang terjual habis sebanyak 26 ribu lembar. Angka tersebut ditentukan berdasarkan rekomendasi dari pihak kepolisian serta hasil koordinasi lintas pihak terkait.

Baca Juga:

Menurutnya, ini juga mempertimbangkan pada aspek keamanan dan kenyamanan penonton.

"Penetapan jumlah tiket ini bukan semata soal kapasitas, tetapi hasil koordinasi yang matang dengan berbagai pihak. Faktor keselamatan, kenyamanan Bobotoh, serta pengelolaan arus masuk dan keluar stadion menjadi prioritas kami," kata Adhi dalam keterangan resmi.

Di sisi lain, manajemen menjelaskan soal tingginya harga tiket.

Baca Juga:

Adhi menyebut bahwa laga Persib melawan Persija masuk dalam kategori big match dengan tingkat animo yang sangat tinggi.

Dalam konteks tersebut, penyesuaian harga merupakan bagian dari penerapan dynamic pricing yang lazim digunakan dalam industri olahraga profesional.

Sebanyak 26 ribu lembar tiket pertandingan antara Persib vs Persija Jakarta ludes terjual. Antusiasme Bobotoh membeludak.

