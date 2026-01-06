26 Ribu Tiket Big Match Persib vs Persija Ludes Terjual

jpnn.com, BANDUNG - Manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) mengungkapkan tiket pertandingan big match antara Persib Vs Persija Jakarta sudah ludes terjual.

Per hari ini atau Selasa (6/1/2026), Bobotoh sudah tidak bisa mendapatkan tiket untuk menyaksikan laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (11/1) itu.

Head of Communications PT PBB Adhi Pratama mengatakan, jumlah tiket yang terjual habis sebanyak 26 ribu lembar. Angka tersebut ditentukan berdasarkan rekomendasi dari pihak kepolisian serta hasil koordinasi lintas pihak terkait.

Menurutnya, ini juga mempertimbangkan pada aspek keamanan dan kenyamanan penonton.

"Penetapan jumlah tiket ini bukan semata soal kapasitas, tetapi hasil koordinasi yang matang dengan berbagai pihak. Faktor keselamatan, kenyamanan Bobotoh, serta pengelolaan arus masuk dan keluar stadion menjadi prioritas kami," kata Adhi dalam keterangan resmi.

Di sisi lain, manajemen menjelaskan soal tingginya harga tiket.

Adhi menyebut bahwa laga Persib melawan Persija masuk dalam kategori big match dengan tingkat animo yang sangat tinggi.

Dalam konteks tersebut, penyesuaian harga merupakan bagian dari penerapan dynamic pricing yang lazim digunakan dalam industri olahraga profesional.