26 Tahun Dimakamkan, Jenazah Abu Zamroh di Inhu Masih Utuh Saat Dipindahkan
jpnn.com - INHU - Pemindahan delapan makam di Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, menghadirkan peristiwa yang mengundang perhatian warga.
Salah satu jenazah yang dipindahkan, yakni Abu Zamroh, ditemukan masih dalam kondisi utuh terbungkus kafan meski telah dimakamkan selama 26 tahun.
Pemindahan makam pada Minggu (31/5) itu karena lokasi pemakaman lama berada di kawasan lereng bukit yang rawan longsor.
Kegiatan tersebut melibatkan perangkat desa, keluarga ahli waris, serta ratusan warga yang bergotong royong memindahkan makam ke lokasi yang lebih aman.
Anak ketiga almarhum Miyos Sarwono (43) tidak menyangka akan melihat kondisi jenazah ayahnya yang masih utuh saat makam dibongkar.
“Awalnya kami hanya menyiapkan kotak untuk menampung tulang-belulang seperti makam yang lain. Ternyata saat digali, kain kafan masih terlihat dan bentuk tubuh ayah masih tampak jelas dari kepala hingga kaki,” ujar Miyos, Selasa (2/6).
Menurutnya, saat penggalian dilakukan, para pekerja menemukan bagian kafan di sekitar bahu jenazah.
Penggalian kemudian dilakukan secara hati-hati hingga seluruh tubuh berhasil diangkat dari liang lahat.
