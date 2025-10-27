26 Tahun PNM Venture Capital, Tumbuh Positif di Tengah Ekonomi Lesu

jpnn.com, JAKARTA - PT PNM Venture Capital (PNMVC), lembaga pembiayaan berbasis modal ventura menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Hingga kuartal III 2025, PNMVC berhasil mencatatkan pendapatan Rp 5,45 triliun dengan laba bersih Rp 91,26 miliar tumbuh 72,6% dibanding tahun lalu, yang bahkan melampaui target 101,1%.

Direktur Utama PNMVC Rahfie Syaefulshaaf mengatakan capaian ini kontras dengan kondisi ekonomi yang lesu, seolah menegaskan bahwa kerja keras dan strategi yang disiplin masih relevan di tengah badai.

Hal ini membuktikan bahwa daya tahan dan strategi jangka panjang lebih penting daripada sekadar tren jangka pendek.

Sejak berdiri lebih dari dua dekade, PNMVC telah menjadi bagian dari banyak perjalanan bisnis pengusaha di Indonesia.

Dari usaha mikro dan menengah yang sedang bertumbuh, hingga startup dengan ide-ide segar banyak yang mendapat suntikan awal.

“Perjalanan 26 tahun PNM Venture Capital adalah bukti komitmen kami menumbuhkan ekosistem bisnis yang berdaya saing melalui investasi dan pembiayaan yang bertanggung jawab. Kami bersyukur, di tengah tantangan ekonomi global, PNMVC tetap tumbuh dengan profitabilitas yang sehat dan risiko yang terjaga,” ujar Rahfie.

Menurutnya, ulang tahun ke-26 ini menjadi momentum untuk memperkuat arah baru yaitu transformasi digital dan tata kelola berbasis teknologi.