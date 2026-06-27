menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » 26 Tim Lulus ke 32 Besar Piala Dunia 2026, 11 Angkat Koper

26 Tim Lulus ke 32 Besar Piala Dunia 2026, 11 Angkat Koper

26 Tim Lulus ke 32 Besar Piala Dunia 2026, 11 Angkat Koper
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Foto: Charly Triballeau/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Persaingan fase grup Piala Dunia 2026 kian mengerucut.

Hingga Sabtu (27/6/2026) pagi WIB, 26 tim sukses mengamankan tempat di babak 32 besar.

Sementara itu, 11 tim dipastikan tersingkir dan harus mengakhiri perjalanan lebih cepat.

Baca Juga:

Prancis menjadi salah satu tim yang tampil paling meyakinkan setelah membungkam Norwegia dengan skor 4-1, sekaligus mengunci posisi juara Grup I. Meski kalah, Norwegia tetap berhak melaju ke fase gugur.

Di Grup H, Spanyol juga mengamankan tiket seusai menundukkan Uruguay 1-0.

Kekalahan tersebut membuat Uruguay gagal melanjutkan kiprahnya di Piala Dunia 2026.

Baca Juga:

Cape Verde turut mencatat sejarah dengan memastikan langkah ke babak 32 besar setelah bermain imbang tanpa gol melawan Arab Saudi. 

Sebaliknya, hasil itu menjadi akhir perjalanan wakil Asia tersebut di fase grup.

Persaingan menuju babak 32 besar Piala Dunia 2026 makin ketat. Sebanyak 26 sudah dipastikan lolos, sementara sejauh ini 11 negara sudah angkat koper.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI