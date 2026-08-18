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26 Ton Kopi Java Halu Dikirim ke Inggris, Pasar Eropa Tembus

26 Ton Kopi Java Halu Dikirim ke Inggris, Pasar Eropa Tembus
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Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dalam pelepasan ekspor kopi Java Halu Coffee ke Eropa di Kota Baru Parahyangan (KBP), Bandung Barat, Selasa (18/8/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG BARAT - Kopi Java Halu asal Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, mencatatkan langkah penting dengan menembus pasar Eropa.

Sebanyak satu kontainer kopi atau sekitar 26 ton dikirim ke Inggris dengan nilai ekspor mencapai 250 ribu dolar AS.

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, ekspor kopi Java Halu menjadi bukti bahwa kopi dari Jabar memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar global.

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Dia berharap, ekspor tersebut tidak berhenti pada satu pengiriman, tetapi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan membuka akses ke pasar internasional lainnya.

"Kami berharap ini terus berkesinambungan, tidak berhenti di sini. Jangan merasa puas sudah ekspor ke Eropa, bagaimana menjaga kualitas itu sendiri sehingga untuk bisa diekspor ini bisa terbuka terus, baik di Amerika dan benua lainnya," kata Erwan saat ditemui dalam pelepasan ekspor di Kota Baru Parahyangan (KBP), Selasa (18/8).

Erwan menuturkan, hampir seluruh kabupaten di Jabar memiliki potensi kopi. Komoditas tersebut tumbuh di berbagai kawasan pegunungan sehingga menjadi salah satu produk perkebunan yang masih terbuka lebar untuk dikembangkan.

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Menurut dia, keberhasilan Java Halu menembus pasar Eropa patut menjadi kebanggaan sekaligus pemicu bagi daerah lain untuk mengembangkan komoditas kopi unggulannya.

"Jawa Barat ini hampir seluruh kabupaten menghasilkan kopi, ini ada pertanaman kopi di banyak gunung. Java Halu ini pelopor yang besar ke Eropa," ujarnya.

Kopi Java Halu asal Gunung Halu, Bandung Barat, menembus pasar Inggris. Sebanyak 26 ton kopi diekspor dengan nilai mencapai 250 ribu dolar AS.

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