26 WNA Ini Jadi Korban Penyekapan di Badung

jpnn.com - Sebanyak 26 warga negara asing (WNA) asal Filipina dan Kenya menjadi korban penyekapan di wilayah Kedonganan, Kuta, Badung.

Pihak Polresta Denpasar telah menyerahkan puluhan WNA itu kepada Imigrasi Ngurah Rai pada Rabu (29/4/2026).

Kepala Seksi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya penyerahan WNA itu kepada Imigrasi sebagai bagian dari penanganan perkara sesuai ketentuan keimigrasian.

Penyerahan tersebut dipimpin langsung oleh Kanit Jatanras Satreskrim Polresta Denpasar Iptu I Kadek Astawa bersama personel di kantor imigrasi yang berlokasi di Jalan By Pass Ngurah Rai, Jimbaran.

"Langkah ini merupakan bagian dari koordinasi lintas instansi guna memastikan penanganan WNA dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku di Indonesia," ucapnya.

Sebelumnya, aparat gabungan dari Sat Reskrim Polresta Denpasar dan Polsek Kuta melakukan penggerebekan di sebuah guest house di Jalan By Pass Ngurah Rai, Gang Karang Sari, Kelurahan Kedonganan, Kuta, Badung, pada Senin (27/4) sore.

Penggerebekan ini merupakan tindak lanjut atas laporan dari Kedutaan Besar Filipina di Jakarta terkait dugaan penyekapan warga negara Filipina yang diduga akan dipekerjakan sebagai operator penipuan (scam).

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 26 orang WNA yang berasal dari berbagai negara, termasuk Filipina dan Kenya.