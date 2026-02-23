261 Personel Polda Banten Jalani Tes Urine, Ini Hasilnya

jpnn.com, BANTEN - Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Banten menggelar tes urine kepada ratusan anggota Polri.

Pengecekan urine tersebut ditunjukkan kepada seluruh peserta Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Polda Banten Tahun Anggaran 2026.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Maruli Ahiles Hutapea mengatakan tes urine menyasar kepada 261 anggota Polri.

"Pelaksanaan tes urine merupakan langkah konkret pengawasan internal guna memastikan seluruh personel bebas dari penyalahgunaan narkoba," ucap Kombes Maruli, Senin (23/2).

Menurut Kombes Maruli, hasil pengecekan urine tersebut menunjukkan seluruh anggota bebas dari penyalahgunaan narkoba.

"Hasil pengecekan yang dilakukan tidak ditemukan satupun peserta yang terindikasi positif menggunakan narkoba, semua dinyatakan negatif," kata dia.

Meski begitu, kata Kombes Maruli, pengawasan ataupun pemeriksaan serupa akan terus dilakukan secara berkala atau bisa sewaktu-waktu.

"Polda Banten berkomitmen untuk terus menegakkan disiplin serta kode etik profesi Polri," ujarnya.