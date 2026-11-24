268 BUMN Bebas PPh, Ini Daftarnya
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria menyampaikan pemerintah memberikan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) untuk perusahaan pelat merah yang menjalani restrukturisasi dan konsolidasi.
Hal itu merupakan bagian dari transformasi BUMN.
“Sudah (berlaku). Nanti PP-nya saya copy,” ujar Dony di Jakarta, Senin (23/11).
Dony menjelaskan pembebasan PPh hanya berlaku untuk seluruh BUMN yang melakukan restrukturisasi.
Karena itu, untuk BUMN yang tidak melakukan restrukturisasi, maka aturan PPh berlaku secara normal.
Langkah tersebut merupakan dukungan pemerintah dalam program streamlining BUMN. Dony mengatakan pembebasan PPh berlaku selama tiga tahun.
"(Pembebasan pajak) tiga tahun, selama proses itu," kata Dony.
Terpisah Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Aminuddin Ma'ruf mencatat sebanyak 360 perusahaan pelat merah telah ditata sebagai bagian dari transformasi pengelolaan BUMN, per 23 November 2026.
Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria mengatakan mulai saat ini semua dibebaskan Pajak Penghasilan (PPh) dari negara.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hadiri Acara PIKK di Yogyakarta, Istri Eks Dirut PLN Masih Merasa Berkuasa?
- Hadiri Acara PIKK di Yogyakarta, Istri Eks Dirut PLN Masih Merasa Berkuasa?
- Cara Negara Tuntut Keadilan Atas Sumber Daya Alam
- Wagub Jateng Ajak BUMN Perkuat Kolaborasi Penanganan Bencana
- Heboh Kenaikan Potongan Pajak Tunjangan Profesi Guru, Prof Nunuk Memberikan Penjelasan
- SPP TDLN Proses Jutaan Transaksi, Rekonsiliasi Data Rampung Akhir Bulan Ini