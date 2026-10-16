276 Kecamatan di Jabar Terdampak Kekeringan

jpnn.com - BANDUNG - Kemarau panjang yang diperparah fenomena El Nino menyebabkan 1.294.655 jiwa atau 394.052 kepala keluarga (KK) di Jawa Barat terdampak kekeringan hingga 13 Oktober 2026.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar bersama sejumlah instansi telah menyalurkan hampir 38,7 juta liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 276 kecamatan yang tersebar di 840 desa dan kelurahan.

Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat Teten Ali Mulku Engkun mengatakan kekeringan telah melanda 276 kecamatan yang tersebar di 840 desa dan kelurahan.

"Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak, pemerintah bersama sejumlah instansi telah mendistribusikan 38.695.275 liter air ke berbagai daerah," kata Teten, Jumat (16/10/2026).

Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah dengan distribusi air bersih terbesar, yakni mencapai 15.869.275 liter.

Sementara itu, distribusi air bersih di Kabupaten Bogor mencapai 7.615.000 liter, Kabupaten Ciamis 3.003.000 liter, dan Kabupaten Pangandaran sebanyak 2.393.000 liter.

Adapun di Kabupaten Purwakarta, distribusi air bersih tercatat sebanyak 1.787.000 liter. Sementara itu, Kota Tasikmalaya menerima 1.404.000 liter air bersih.

Di tengah kondisi tersebut, BPBD Jabar mulai mencermati potensi perubahan cuaca seiring peralihan dari musim kemarau ke musim hujan.