276 Ribu Tiket Kereta Terjual pada Momen Libur Panjang HUT RI

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat penjualan 276.172 tiket hingga Rabu (13/8) pukul 11.30 WIB, atau 42,55 persen dari total 649.108 tempat duduk yang tersedia untuk periode libur panjang HUT ke-80 Republik Indonesia, 15–18 Agustus 2025.

“Setiap tiket yang terjual menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menjangkau keluarga, sahabat, maupun destinasi wisata favoritnya dengan lebih mudah,” kata Vice President Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu.

Berdasar data sementara, jumlah tiket terjual per tanggal keberangkatan adalah 81.862 tiket (15/8), 64.785 tiket (16/8), 63.118 tiket (17/8), dan 66.407 tiket (18/8).

KAI memastikan masih banyak pilihan tiket tersedia bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan momen libur panjang untuk bepergian dengan aman, nyaman, dan terjangkau.

Anne menambahkan meningkatnya pergerakan penumpang juga diharapkan memberi dampak positif pada sektor pariwisata dan perekonomian lokal.

“Dengan harga yang lebih terjangkau dan konektivitas yang tersedia, perjalanan kereta api di momen kemerdekaan ini diharapkan menjadi penggerak aktivitas ekonomi sekaligus mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat,” ujar dia.

Selain itu, KAI juga memberikan Promo Merdeka di mana pelanggan cukup membayar 80 persen dari harga tiket untuk keberangkatan khusus pada 17 Agustus 2025.

Anne mengatakan, Promo Merdeka berlaku untuk pembelian tiket 12–17 Agustus 2025 di aplikasi Access by KAI, website booking.kai.id, dan seluruh kanal resmi penjualan tiket KAI.