28 Barista Terbaik Bersaing di ELBAF 2026, Siap Perebutkan Hadiah Mobil Listrik

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 28 barista terbaik di Indonesia resmi bersaing dalam ajang bergengsi Ellenka Barista Festival (ELBAF) 2026 yang berlangsung mulai Kamis (29/10) hingga 1 November 2026 di Center Court 1 Atrium, Puri Indah Mall, Jakarta.

Festival akbar yang mempertemukan para jawara racik kopi dari berbagai daerah ini diselenggarakan oleh Ellenka Professional, salah satu unit bisnis dari PT Lautan Natural Krimerindo.

Sebelum melaju ke panggung utama di Jakarta, kompetisi ini telah menjaring para juara regional yang diselenggarakan di tujuh kota besar, meliputi Makassar, Balikpapan, Medan, Bali, Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung.

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Para finalis dinilai oleh enam juri ahli di industri kopi dan akan memperebutkan hadiah utama berupa mobil listrik Wuling Eksion, mesin kopi, logam mulia, serta uang tunai.

Pertumbuhan industri ini didorong oleh kultur ngafe yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup masyarakat urban. Data World Coffee Portal mencatat Indonesia saat ini memiliki lebih dari 4.700 gerai kopi bermerek dan angkanya diproyeksikan tumbuh hampir dua kali lipat menjadi sekitar 9.500 gerai pada tahun 2029.

Sebagai pembanding di tingkat regional, Thailand yang kerap menjadi tolok ukur industri F&B saat ini memiliki lebih dari 8.350 gerai bermerek dengan proyeksi menyentuh 9.590 gerai pada 2029. Dengan skala pasar domestik yang bergerak cepat mendekati Thailand dalam lima tahun ke depan, para pelaku usaha dan peracik kopi dituntut tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga harus memiliki pemahaman tajam terhadap selera pasar konsumen serta konsistensi mutu produk.

“Ellenka Professional menghadirkan Ellenka Barista Festival sebagai wadah untuk memperkuat ekosistem kopi dan minuman di Indonesia. Ini adalah ruang kolaborasi di mana para barista, pelaku usaha F&B, hingga pencinta kopi dapat saling terhubung dan mengeksplorasi ragam kreasi minuman terbaik,” ujar Sales & Marketing Senior Manager Ellenka Professional Oktavianus Indrawan.

“Indonesia memiliki potensi besar di industri ini. Melalui ELBAF, kami berkomitmen memfasilitasi talenta para barista lokal agar mampu mendorong pertumbuhan industri kopi dan minuman Indonesia hingga siap bersaing secara global," tambahnya.