28 Hari Berlalu, Kasus Penganiayaan 2 Jurnalis di Palembang Belum Terungkap
jpnn.com - PALEMBANG - Kasus penganiayaan terhadap dua jurnalis saat meliput aksi demonstrasi karhutla di depan Mapolda Sumsel masih menjadi sorotan.
Memasuki hari ke-28 sejak peristiwa tersebut, kasus tersebut belum ada perkembangan.
Merespons hal tersebut, Koalisi Pers Sumsel kembali turun ke jalan dengan menggelar Aksi Simpatik Jilid II di Mapolda Sumsel sebagai bentuk desakan agar kasus tersebut segera diusut tuntas.
Dua jurnalis yang dianiaya oleh oknum berpakaian hitam, yakni Rachmad Kurniawan (jurnalis Tribun Sumsel) dan Mulyadi (jurnalis PalTV), keduanya mengalami luka-luka hingga harus dirawat di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Palembang, pada Selasa (13/10) sore.
Koordinator Koalisi Pers Sumsel Ardhy Fitriansyah mengatakan kekerasan terhadap jurnalis bukan sekadar persoalan keselamatan individu, melainkan ancaman terhadap kemerdekaan pers dan hak publik untuk memperoleh informasi.
“Pernyataan itu adalah komitmen terbuka yang harus dibuktikan melalui langkah konkret. Karena itu, Koalisi Pers Sumsel kembali menggelar Aksi Simpatik Jilid II, untuk menagih realisasi janji tersebut sekaligus memastikan proses hukum berjalan transparan dan tidak berhenti pada penanganan pelaku di lapangan,” kata Ardhy, Rabu (11/11).
Berdasarkan hal tersebut, Koalisi Pers Sumsel menyatakan sikap:
1. Mendesak pengusutan tuntas kasus pengeroyokan terhadap dua wartawan di Palembang. Kepolisian harus mengungkap seluruh pihak yang terlibat, menangkap dan memproses para pelaku, serta menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
Kasus penganiayaan terhadap dua jurnalis di Palembang belum ada perkembangan. Padahal, kasus tersebut sudah 28 hari berlalu.
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