28 Jam Pemuda Bicara Deklarasikan Sumpah Promptmuda di Malang

jpnn.com, MALANG - Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Kota Malang diwarnai penyelenggaraan siaran hibrida maraton bertajuk 28 Jam Pemuda Bicara: 'Indonesian Youth Talkathon 2026'.

Kegiatan tersebut resmi ditutup pada Rabu (28/10) pukul 12.00 WIB di CW Coffee & Eatery, Tlogomas, setelah berlangsung selama 28 jam tanpa jeda.

Acara yang menghadirkan dialog lintas generasi, pertunjukan seni, dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) itu diinisiasi oleh PT Inspirasi Teknologi Media (Intime), Yayasan Pengembangan Pendidikan Insan Pancasilais (YPPIP), program penyiaran NgehPod, serta media komunitas Amazing Malang.

Seluruh rangkaian kegiatan disiarkan melalui kanal YouTube @NgehPOD dan portal intime.id.

Salah satu agenda utama dalam acara tersebut adalah deklarasi kebangsaan bertajuk “Sumpah Promptmuda”, yang dibacakan oleh Julita, avatar kecerdasan buatan yang dikembangkan studio produksi Intime.

Deklarasi itu mengangkat tiga pesan utama, yakni menjaga kelestarian lingkungan dan ruang digital, merawat kebinekaan di tengah polarisasi media sosial, serta menjadikan bahasa Indonesia sebagai bagian penting dari perkembangan teknologi.

Melalui manifesto tersebut, penyelenggara ingin menegaskan bahwa kemajuan AI perlu diiringi etika, kearifan lokal, dan tanggung jawab manusia.

Teknologi diharapkan menjadi alat untuk mendukung kreativitas, bukan menggantikan peran manusia dalam menentukan arah dan nilai kehidupan berbangsa.