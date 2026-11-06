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28 Kandidat Anggota KND Lulus Uji Publik, Berikut Daftar Namanya

28 Kandidat Anggota KND Lulus Uji Publik, Berikut Daftar Namanya
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Panitia Seleksi Anggota Komisi Nasional Disabilitas (KND) mengumumkan 28 kandidat lulus tahapan Masukan Publik dan Uji Publik Calon Anggota KND Periode 2026–2031. Foto: Dokumentasi Kemensos

jpnn.com, JAKARTA - Panitia Seleksi (Pansel) Anggota Komisi Nasional Disabilitas (KND) mengumumkan 28 kandidat lulus tahapan Masukan Publik dan Uji Publik Calon Anggota KND Periode 2026–2031.

Dari jumlah tersebut, 17 orang merupakan penyandang disabilitas dan 11 lainnya nonpenyandang disabilitas.

Ketua Pansel KND Prof. Muhammad Nuh mengatakan calon anggota KND yang dicari harus memiliki kredibilitas, empati tinggi, serta mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya.

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Kualitas tersebut diperlukan agar KND dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

“Tujuan akhirnya kami ingin mendapatkan para kandidat di KND ini adalah orang-orang yang sangat kredibel, memiliki empati yang sangat tinggi. Orang-orang yang bisa mempertanggungjawabkan dan dipertanggungjawabkan apapun kinerja yang akan dia lakukan. Dengan demikian mudah-mudahan KND punya kinerja yang jauh lebih bagus di tahun berikutnya,” kata Muhammad Nuh di Jakarta, Jumat (6/11).

Ia menjelaskan, penetapan 28 kandidat merupakan hasil pembahasan dalam rapat pleno Pansel dengan mempertimbangkan berbagai masukan masyarakat.

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Muhammad Nuh juga memastikan proses seleksi berlangsung secara objektif.

Dia menegaskan seleksi juga memperhatikan keterwakilan seluruh kelompok dan ragam disabilitas.

Pansel KND mengumumkan 28 kandidat lulus tahapan masukan publik dan uji publik, berikut daftar namanya

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