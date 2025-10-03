28 Peserta Melaju ke Tahap Akhir Karantina Audisi Umum PB Djarum 2025

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 28 peserta dipastikan lolos ke tahap karantina kedua setelah bersaing bersama 22 peserta lainnya menjalani proses karantina pertama sejak Sabtu (13/9).

Pelatih PB Djarum Sigit Budiarto menjelaskan penilaian selama tahap karantina pertama tidak hanya berdasarkan kemampuan teknis, tetapi juga mencakup aspek nonteknis.

"Hampir sama seperti tahun-tahun sebelumnya, ada tes fisik, latihan rutin, dan pengamatan keseharian di asrama. Kami menilai karakter, disiplin, serta kemampuan individu," kata Sigit Budiarto dalam keterangan resmi, Jumat (3/10).

"Secara keseluruhan, para peserta menunjukkan performa yang cukup baik, meskipun ada sedikit gejolak. Tapi itu wajar, namanya juga anak-anak," sambungnya.

Sigit Budiarto juga menjelaskan bahwa selama masa karantina, para peserta tidak langsung digabungkan dengan atlet PB Djarum.

Akan tetapi, ada sesi latihan bersama yang dilakukan secara terbatas.

"Selama karantina, latihan dilakukan terpisah dari atlet PB Djarum. Tetapi ada beberapa kesempatan di mana mereka berlatih bersama," jelasnya.

Proses seleksi menuju karantina kedua diakui cukup menantang karena kemampuan para peserta dinilai relatif seimbang, terutama dari segi teknik pukulan.