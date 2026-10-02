28 Peserta Siap Bersaing dalam The Rangi Signature DJ Competition 2026

jpnn.com, JAKARTA - The Rangi Signature DJ Competition 2026 diluncurkan pada 1 Oktober lalu. Sebanyak 28 disk jockey (DJ) dinyatakan lolos setelah mengikuti proses audisi yang diikuti 50 peserta.

Kompetisi tersebut telah dimulai melalui periode pendaftaran pada 5–17 September 2026. Seluruh peserta yang mendaftar kemudian mengikuti audisi pada 21–26 September 2026 di Rangi DJ Studio lantai 5, sebelum hasil seleksi diumumkan pada 27 September 2026.

Peluncuran kompetisi berlangsung bersamaan dengan technical meeting di The Rangi Signature pada 1 Oktober 2026.

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Setelah tahap tersebut, para peserta akan mengikuti babak penyisihan pada 5–15 Oktober 2026, semifinal pada 19–22 Oktober 2026, dan final pada 26–29 Oktober 2026.

Manajemen The Rangi Signature mengatakan kompetisi tersebut tidak hanya ditujukan untuk mencari pemenang, tetapi juga menjadi ruang bagi talenta DJ untuk mengembangkan kemampuan dan karakter.

Musik dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam membentuk pengalaman pengunjung di sebuah venue.

"Kami ingin The Rangi Signature tidak hanya menjadi tempat untuk menikmati nightlife, tetapi juga menjadi venue yang punya perhatian terhadap kualitas musik. Karena itu, kami ingin memberikan ruang kepada DJ untuk berkembang dan menunjukkan kemampuan mereka," ujar Yasir Saffat saat acara peluncuran.

Dalam proses penjurian, kemampuan teknis dan musikal peserta menjadi salah satu aspek yang dinilai. DJ Boim Ghetto akan melihat kemampuan mixing, pemilihan lagu, transisi, flow, timing, serta kemampuan membangun sebuah set secara keseluruhan.