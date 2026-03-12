menu
28.980 Personel Gabungan Amankan Jalur Mudik di Jawa Tengah

Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat Candi 2026 di Mapolda Jawa Tengah. FOTO: Humas Polda Jateng

jpnn.com, SEMARANG - Beberapa hari menjelang arus mudik dan balik Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat Candi 2026 digelar di Jawa Tengah.

Operasi Ketupat Candi 2026 akan berlangsung selama 13 hari, mulai Jumat (13/3) hingga Rabu (25/3).

Operasi ini difokuskan pada pengamanan aktivitas masyarakat selama bulan Ramadan dan perayaan Idulfitri.

Sebanyak 28.980 personel dikerahkan dalam Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat Candi ini.

Puluhan ribu personel itu terdiri dari 22.680 anggota Polda Jawa Tengah dan jajaran polres, serta 6.300 personel gabungan dari berbagai instansi dan dinas terkait.

Mereka akan ditempatkan di 219 pos pengamanan yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah. Pos tersebut meliputi satu pos terpusat, 18 pos terpadu, 52 pos pelayanan, dan 148 pos pengamanan.

Apel dipimpin Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang membacakan amanat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dia membacakan amanat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwa operasi kepolisian terpusat dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.

Sebanyak 28.980 personel mengamankan jalur mudik di Jawa Tengah menjelang Lebaran 2026.

