29 Perusahaan Raih Indonesia Sharia and Halal Top Brand Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Warta Ekonomi memberikan apresiasi kepada perusahaan yang dinilai berhasil menciptakan nilai ekonomi, memperkuat daya saing merek, serta mengimplementasikan prinsip halal dan syariah lewat ajang Indonesia Sharia and Halal Top Brand Awards 2026.

Dengan mengusung tema Strengthening Economic Value and Market Competitiveness to Sariah and Halal Excellence, Warta Ekonomi menyoroti kinerja ekonomi syariah nasional yang menunjukkan perkembangan pesat.

Dalam ajang ini ada 29 perusahaan menerima penghargaan Indonesia Sharia and Halal Top Brand Awards 2026 dari Warta Ekonomi.

CEO dan Chief Editor Warta Ekonomi Group, Muhamad Ihsan, mengatakan kinerja keuangan perusahaan menjadi indikator penting ketahanan bisnis.

Dia mengungkapkan 73,1% perusahaan mengalami peningkatan aset sepanjang 2025, sementara 46 perusahaan mencatat pertumbuhan laba dan 43 perusahaan mengalami penurunan.

Ihsan menambahkan sekitar 65,7% perusahaan menunjukkan visibilitas di media dengan sentimen pemberitaan didominasi netral hampir 65% dan positif 34%.

“Jadi dari tier PR masih punya kesempatan untuk meningkatkan daya netral itu agar menjadi positif,” kata Ihsan.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, E. A Chuzaemi Abidin menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan seluruh pemangku kepentingan agar Indonesia mampu mengejar posisi negara lain seperti Malaysia dan Arab Saudi, yang saat ini berada di peringkat teratas ekonomi halal global.