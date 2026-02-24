3 Aktivitas yang Bisa Anda Lakukan Setelah Sahur, Jangan Tidur ya

jpnn.com, JAKARTA - BIASANYA, setelah sahur dan salat subuh, banyak orang lebih memilih tidur.

Padahal, puasa bukanlah menjadi alasan untuk tidak melakukan kegiatan apa-apa dan hanya berdiam diri di dalam rumah.

Ada banyak hal baik yang bisa kamu lakukan di luar rumah selama berpuasa, selain bekerja tentunya.

Apa saja, ya? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jogging

Jogging adalah kegiatan luar ruang yang paling sederhana dan menyehatkan yang bisa Anda lakukan setelah sahur.

Kegiatan ini cocok dilakukan setelah subuh atau sore hari menjelang berbuka puasa.

Hal yang perlu diingat sebelum melakukan jogging pada bulan Ramadhan adalah lakukan pemanasan dan jangan berlebihan.

Peregangan tubuh perlu dilakukan sebelum jogging agar tubuh tidak terkejut dan siap melakukan olahraga.