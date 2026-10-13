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3 Alasan KIPP-AKSI Ngotot Ajukan Angket Ijazah Gibran, Ternyata...

3 Alasan KIPP-AKSI Ngotot Ajukan Angket Ijazah Gibran, Ternyata...
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Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia bersama Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) untuk Angket Gibran, ngotot mendorong fraksi-fraksi di DPR menggunakan hak angket terkait ijazah SMA Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.

KIPP-AKSI tercatat telah beraudiensi dengan anggota DPR fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia, datang ke kantor DPP PKS, hingga menemui legislator PKB Muhammad Khozin.

Dorongan itu muncul setelah putusan MK terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

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MK dalam putusan itu memang tak menerima petitum pemohon terkait diskualifikasi Gibran sebagai Wapres, karena tak memenuhi syarat pencalonan.

Namun, MK dalam pertimbangannya juga menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA yang menjadi syarat pencalonan.

Perwakilan AKSI Ray Rangkuti mengungkap tiga alasan yang membuat pihaknya ingin DPR menggunakan hak angket terkait ijazah Gibran.

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Pertama, kata dia, MK dalam pertimbangan putusan menyebut Gibran tidak memiliki ijazah SMA yang menjadi syarat pencalonan. 

Namun, ujar Ray, beberapa orang belakangan mengambangkan putusan MK, bahwa mahkamah hanya tak menemukan bukan Gibran tidak memiliki ijazah SMA. 

KIPP-AKSI merasa angket di DPR bisa dipakai klarifikasi kubu Gibran Rakabuming Raka untuk menjelaskan keberadaan ijazah SMA milik Wapres RI itu.

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