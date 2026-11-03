3 Anggota DPRD Asal Gerindra yang Tersandung Kasus Narkoba Resmi Dipecat

jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra secara resmi telah memecat tiga anggota DPRD di wilayah Jawa Timur dari keanggotaan partai menyusul keterlibatan mereka dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.

Waketum Gerindra sekaligus Ketua Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan mereka telah dipecat sebagai legislator dalam sidang yang dilaksanakan pada 8 Oktober 2026 atau hampir sebulan lalu.

"Aturan ditegakkan, siapa pun yang melakukan kesalahan dijatuhi hukuman," kata Habiburokhman di Jakarta, Selasa.

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Menurut dia, Partai Gerindra sudah melakukan tindakan tegas terhadap kader-kader yang melakukan pelanggaran.

Dia pun menyampaikan bahwa penangkapan terhadap tiga anggota DPRD itu terjadi pada 30 September 2026. Kemudian pada 6 Oktober, pihaknya pun langsung memanggil para anggota yang disebutkan tertangkap OTT itu.

"Lalu 8 Oktober diputuskan dalam rapat di Mahkamah Partai di Majelis Kehormatan, ketiganya dipecat sebagai anggota DPRD," kata dia.

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Adapun sejak saat OTT sampai saat ini, dia pun memastikan tidak pernah berkomunikasi maupun mengintervensi dalam bentuk apapun kepada kepolisian.

"Kenal Pak Kapolresnya, tapi saya enggak ada sama sekali menelepon beliau dalam kurun waktu ini, tidak ada sama sekali menghubungi beliau, apalagi terkait tiga orang anggota DPRD ini," kata dia.