3 Anggota DPRD Fraksi Gerindra di Jatim Pakai Narkoba, Apa Sanksinya?
jpnn.com - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Situbondo Andrian Oktadiansyah menyebut sanksi bagi anggota DPRD Fraksi Gerindra yang terlibat penggunaan narkoba masih menunggu keputusan DPD maupun DPP Gerindra.
"Kalau kami dari DPC Gerindra Situbondo menunggu keputusan atau sanksinya dari DPD maupun DPP Gerindra," kata Andrian di Situbondo, Jawa Timur, Minggu (4/10/2026).
Sebelumnya pada Senin (28/9) dini hari, anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya menangkap delapan orang yang diduga menggunakan narkoba di salah satu kamar hotel di Surabaya.
Dari delapan orang itu, tiga di antaranya merupakan anggota DPRD Kabupaten Situbondo Fraksi Gerindra berinisial ARR, anggota DPRD Banyuwangi berinisial ADR, anggota DPRD Kabupaten Malang berinisial UAM.
Sejak Rabu (30/9) malam, tiga anggota DPRD dari Situbondo, Banyuwangi, dan Malang telah menjalani rehabilitasi rawat jalan terkait dugaan penggunaan narkoba di BNN Kabupaten Banyuwangi.
Kepala BNN Kabupaten Banyuwangi Kombes Rachmat Kurniawan mengatakan pihaknya menerima pelimpahan empat orang untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan pada Rabu (30/9/2026) malam.
"Kami menerima pelimpahan ada empat orang semuanya, dan sudah sampai di kantor kami pada Rabu (30/9) malam sekitar pukul 20.00 WIB," kata Rachmat.
Keempat orang tersebut terdiri atas anggota DPRD Kabupaten Situbondo berinisial ARR, anggota DPRD Banyuwangi berinisial ADR, anggota DPRD Kabupaten Malang berinisial UAM, serta seorang pengusaha asal Banyuwangi berinisial N.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Situbondo Andrian Oktadiansyah bilang begini soal sanksi bagi anggota DPRD Fraksi Gerindra terlibat penggunaan narkoba.
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