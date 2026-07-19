3 Anggota KKB Tewas, Satgas Damai Cartenz Sita Tiga Senjata Api

jpnn.com - Kaops Damai Cartenz Irjen Faizal Ramadhani menyebut tiga anggota KKB yang berasal dari Kodap XVI Yahukimo Batalyon Yamue pimpinan DPO Ronal Heluka, tewas saat kontak tembak dengan tim gabungan di kawasan KM 4 Logpon, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Kontak tembak yang terjadi Jumat (17/7) antara tim gabungan Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Yahukimo dan Kompi 3 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Papua, juga mengamankan tiga pucuk senjata api.

"Saat melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap KKB, terjadi kontak tembak hingga menewaskan tiga anggota KKB," kata Kaops Damai Cartenz Irjen Pol Faizal Ramadhani, Sabtu pagi (18/7/2026).

Dari identifikasi terungkap ketiga anggota KKB yang tewas yaitu Roni Rubis, Kumis Passae, dan Orgenes Bayage yang merupakan bagian dari KKB Kodap XVI Yahukimo Batalyon Yamue.

Operasi ini merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan dan informasi intelijen mengenai keberadaan kelompok bersenjata yang dipimpin DPO Ronal Heluka di wilayah Logpon, KM 4, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo.

Dari hasil pendalaman terungkap bahwa KKB menggunakan sebuah rumah persinggahan di kawasan Logpon, KM 4, Distrik Dekai, sebagai lokasi aktivitas.

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Setelah seluruh informasi diverifikasi dan dianalisis, tim gabungan melaksanakan operasi untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan bersenjata yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat.

Anggota KKB itu diduga terlibat dalam berbagai aksi kekerasan bersenjata di Papua Pegunungan sejak 2022 di antaranya, pembunuhan Pratu Eka Yohan Kaize, Kodim 1715/Yahukimo tanggal 3 Desember 2022, penembakan mobil patroli Satgas Operasi Damai Cartenz di KM 6 Dekai tanggal 26 Mei 2023.