3 Arti Penting Kemenangan Persija dari Persita, Cek Klasemen

TANGERANG - Persija Jakarta meraih kemenangan penting pada pekan ke-19 Super League.

Bertandang ke kandang Persita Tangerang di Indomilk Arena, Tangerang, Jumat (30/11) sore WIB, Persija si Macan Kemayoran menang 2-0.

Dua gol tim tamu dicetak Gustavo Almeida pada menit ke-33 dan Maxwell di menit ke-50.

Sepanjang pertandingan, Persija mendapat perlawanan sengit tuan rumah, khususnya di babak kedua.

Kemenangan ini penting lantaran:

Persija mendapatkan tiga poin away di kandang tim papan atas (6 Besar), perolehan yang sangat mahal di saat persaingan Top 4 sangat ketat

Kemenangan ini diraih di saat bersamaan dengan adaptasi empat pemain baru mereka, termasuk Shayne Pattynama.

Tiga poin ini secara tak langsung memberikan tekanan buat Persib Bandung, Borneo FC, dan Malut United yang belum merumput di pekan ke-19

Dengan hasil dari Indomilk Arena, Persija setidaknya menjauhkan diri dari Malut United.

Di laga lain yang digelar bersamaan, Persik Kediri menang dari tamunya, Bali United, 3-2. (fs/jpnn)

Klasemen Super League

