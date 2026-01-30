menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » 3 Arti Penting Kemenangan Persija dari Persita, Cek Klasemen

3 Arti Penting Kemenangan Persija dari Persita, Cek Klasemen

Ilustrasi Persija Jakarta. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - TANGERANG - Persija Jakarta meraih kemenangan penting pada pekan ke-19 Super League.

Bertandang ke kandang Persita Tangerang di Indomilk Arena, Tangerang, Jumat (30/11) sore WIB, Persija si Macan Kemayoran menang 2-0.

Dua gol tim tamu dicetak Gustavo Almeida pada menit ke-33 dan Maxwell di menit ke-50.

Sepanjang pertandingan, Persija mendapat perlawanan sengit tuan rumah, khususnya di babak kedua.

Kemenangan ini penting lantaran:

  • Persija mendapatkan tiga poin away di kandang tim papan atas (6 Besar), perolehan yang sangat mahal di saat persaingan Top 4 sangat ketat
  • Kemenangan ini diraih di saat bersamaan dengan adaptasi empat pemain baru mereka, termasuk Shayne Pattynama.
  • Tiga poin ini secara tak langsung memberikan tekanan buat Persib Bandung, Borneo FC, dan Malut United yang belum merumput di pekan ke-19

Dengan hasil dari Indomilk Arena, Persija setidaknya menjauhkan diri dari Malut United.

Di laga lain yang digelar bersamaan, Persik Kediri menang dari tamunya, Bali United, 3-2. (fs/jpnn)

Klasemen Super League
3 Arti Penting Kemenangan Persija dari Persita, Cek Klasemenflashscore

Hasil pertandingan pekan ke-19 Super League: Persita vs Persija 0-2, Persik vs Bali Unted 3-2.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

