3 Arti Penting Kemenangan Persija dari Persita, Cek Klasemen
jpnn.com - TANGERANG - Persija Jakarta meraih kemenangan penting pada pekan ke-19 Super League.
Bertandang ke kandang Persita Tangerang di Indomilk Arena, Tangerang, Jumat (30/11) sore WIB, Persija si Macan Kemayoran menang 2-0.
Dua gol tim tamu dicetak Gustavo Almeida pada menit ke-33 dan Maxwell di menit ke-50.
Sepanjang pertandingan, Persija mendapat perlawanan sengit tuan rumah, khususnya di babak kedua.
Kemenangan ini penting lantaran:
- Persija mendapatkan tiga poin away di kandang tim papan atas (6 Besar), perolehan yang sangat mahal di saat persaingan Top 4 sangat ketat
- Kemenangan ini diraih di saat bersamaan dengan adaptasi empat pemain baru mereka, termasuk Shayne Pattynama.
- Tiga poin ini secara tak langsung memberikan tekanan buat Persib Bandung, Borneo FC, dan Malut United yang belum merumput di pekan ke-19
Dengan hasil dari Indomilk Arena, Persija setidaknya menjauhkan diri dari Malut United.
Di laga lain yang digelar bersamaan, Persik Kediri menang dari tamunya, Bali United, 3-2. (fs/jpnn)
Klasemen Super League
Hasil pertandingan pekan ke-19 Super League: Persita vs Persija 0-2, Persik vs Bali Unted 3-2.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
