3 Aspirasi PPPK kepada Presiden Prabowo, MenPANRB & DPR RI sebelum Perpres Terbit

jpnn.com, JAKARTA - Sebelum Pepres terbit, ada tiga aspirasi PPPK kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini, dan DPR RI.

Koordinator Asosiasi Pegawai Pemerintan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Provinsi Jambi Amaden menyampaikan sebelum Peraturan Presiden tentang pengalihan PPPK ke pusat, ada sejumlah aspirasi yang ingin diakomodasi pemerintah.

Adapun tiga aspirasi tersebut antara lain:

1. Untuk pengangkatan PPPK paruh waktu ke PPPK penuh waktu tanpa seleksi pada awal 2027

2. Untuk pengangkatan PPPK penuh waktu menjadi PNS melalui seleksi pada pertengahan 2027

3. Bagi PPPK yang mendekati purnatugas untuk jabatan teknis (batas usia pensiun 58 tahun) dan guru (BUP 60 tahun) tidak bisa ikut pendaftaran CPNS 2027,. Oleh karena itu, AP3KI memperjuangkan PPPK yang mendekati purnabakti bisa diakomodasi

"Kami berharap PPPK yang mendekati BUP bisa mendapatkan pensiun. Mereka telah mengabdi kepada bangsa dan negara. Mereka juga telah mengantongi NIP dari Badan Kepegawaian Negara (BKN)," tegas Amaden

Dia menambahkan sebelum regulasi entah itu peraturan pemerintah (PP) atau Perpres tentang pengangkatan ASN PPPK menjadi PNS keluar agar dimasukkan aturan pensiun PPPK yang telah mengabdi kepada negara.