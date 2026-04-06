3 Atlet Junior Binaan PTPN IV Berpeluang Memperkuat Timnas di Asian Tenis Federation 2026

jpnn.com, JAKARTA - Tiga atlet tenis junior binaan PTPN IV PalmCo melalui entitasnya di Riau, PTPN IV Regional III, berpotensi memperkuat tim nasional tenis Indonesia.

Hal itu terungkap seusai masuk dalam radar seleksi nasional guna memperkuat Indonesia pada ajang Asian Tenis Federation 12 & Under Team Competition 2026.

Pembina ATN PTPN IV Regional III, Sori Ritonga menyebut kesempatan ini sebagai momentum emas bagi para atlet untuk naik kelas dan menunjukkan kapasitasnya di panggung yang lebih tinggi. Ia menilai, kompetisi ini bukan hanya soal hasil, tetapi juga pembentukan karakter dan mental bertanding.

“Ini adalah kesempatan terbaik bagi atlet junior untuk naik kelas dan mengharumkan nama Riau di tingkat nasional maupun internasional. Kami berharap mereka dapat memanfaatkan peluang ini dengan maksimal,” kata Sori.

Ketiga atlet tersebut adalah Sadat Arjuna Ardi dan M Al Fatih di kategori putra, serta Rajwa Alesha di kategori putri. Mereka akan bersaing bersama sejumlah atlet terbaik dari berbagai provinsi dalam proses seleksi yang dijadwalkan berlangsung pada 3 hingga 6 April 2026 di Lapangan Tenis Kapten Muslihat Pakansari, Bogor.

Seleksi ini menjadi gerbang penting bagi para atlet muda untuk menembus skuad nasional dan tampil di tingkat Asia. Kehadiran tiga nama dari Riau tersebut sekaligus menegaskan kualitas pembinaan tenis usia dini yang dilakukan oleh Akademi Tenis Nusalima (ATN) PTPN IV Regional III.

Dia menambahkan seluruh atlet telah dipersiapkan secara matang, baik dari sisi teknik, fisik, maupun mental. Program latihan intensif telah dijalankan dalam beberapa waktu terakhir guna memastikan kesiapan mereka menghadapi persaingan ketat di seleksi nasional.

Menurutnya, Sadat, Fatih, dan Rajwa bukanlah nama baru dalam dunia tenis junior. Ketiganya merupakan atlet berprestasi yang telah mengoleksi berbagai gelar dalam sejumlah kejuaraan, baik di tingkat daerah maupun nasional, dalam beberapa tahun terakhir.