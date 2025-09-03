3 Bahan Alami Ini Bikin Menstruasi Selalu Datang Tepat Waktu
jpnn.com, JAKARTA - MENSTRUASI merupakan tamu bulanan wanita yang datang secara rutin.
Namun, ada beberapa wanita yang menstruasi mereka tidak lancar.
Hal ini tentu menimbulkan rasa khawatir. Menstruasi yang tidak teratur bisa menimbulkan beberapa masalah kesehatan bagi wanita.
Pasalnya, tolak ukur kesehatan wanita bisa terlihat dari rutinnya menstruasi setiap bulannya.
Kondisi tak menentu datang bulan bisa diakibatkan oleh gaya hidup yang tak sehat, stres hingga seringnya minum obat-obatan keras.
Dampaknya, hormon estrogen dan progesteron berpengaruh dalam siklus menstruasi pada wanita.
Ada berbagai cara untuk melancarkan siklus datang bulan, baik dari mengonsumsi obat kimia hingga bahan alami lainnya.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu menstruasi makin lancar dan salah satunya ialah tentu saja buah nanas.
