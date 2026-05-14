3 Bahan Alami Ini Bikin Wajah Terlihat Awet Muda

jpnn.com, JAKARTA - SETIAP wanita pasti ingin wajah mereka terlihat awet muda dan glowing.

Namun, banyak keluhan yang sering dialami oleh wanita, salah satunya adalah wajah keriput.

Kondisi wajah tersebut pasti sangat menyebalkan dan juga bisa membuat rasa percaya diri turun drastis.

Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, Anda bisa menggunakan beberapa bahan alami untuk masker wajah.

Berikut penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Masker putih telur

Putih telur merupakan bahan alami yang bisa membantu peremajaan sel dan jaringan untuk menghasilkan kulit yang halus.

Hal ini karena telur mengandung senyawa antioksidan dan antiinflamasi yang bisa memperlancar proses regenerasi sel-sel kulit mati.

Cara pemakaiannya, oleskan putih telur pada kulit wajah, tunggu beberapa menit hingga kering, kemudian bilas dengan air bersih.