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3 Bahan Alami untuk Atasi Diare yang Menyebalkan

3 Bahan Alami untuk Atasi Diare yang Menyebalkan
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Oatmeal. Foto: Medical News Today

jpnn.com, JAKARTA - DIARE merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Diare biasanya disebabkan karena keracunan makanan, mengonsumsi makanan pedas, masuk angin, dan lainnya.

Penyakit yang biasa muncul seusai banjir ini, mengganggu aktivitas harian dan menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan.

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Jadi, penting untuk tahu dan memahami bagaimana menangani diare yang aman dan mudah.

Berikut ini beberapa bahan alami yang bisa membantu meredakan diare, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Teh chamomile

Teh chamomile memiliki sifat antiinflamasi atau antiradang, yang membantu meredakan gejala penyakit diare.

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Senyawa bisabolol dan apigenin yang ada di dalamnya punya sifat menenangkan dan membantu mengurangi peradangan saluran pencernaan.

Chamomile juga punya sifat antispasmodik yang bermanfaat mengurangi kontraksi usus, sehingga tinja bisa tertahan lebih lama.

Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu meredakan diare dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja teh chamomile.

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