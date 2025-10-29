3 Bahan Alami untuk Kesehatan Kulit yang Lebih Baik
jpnn.com, JAKARTA - KULIT merupakan organ terluar tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.
Cara menjaga kesehatan kulit bisa dengan mengonsumsi suplemen, menggunakan body care, hingga perawatan bulanan ke salon.
Namun, ada beberapa solusi kecantikan terbaik yang bisa ditemukan di dapur.
Alam telah memberi kita banyak bahan yang memberikan kebaikan bagi kulit, rambut, dan kesehatan secara keseluruhan.
Ada beberapa bahan alami yang ada di dapur untuk perawatan kulit tanpa mengeluarkan banyak uang membeli produk kecantikan yang mahal.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Madu
Madu lebih dari sekadar pemanis. Madu adalah pelembap alami yang mengunci kelembapan, menjadikannya bahan alami yang sangat baik untuk masker wajah yang menghidrasi.
Campurkan madu dengan yogurt atau oat untuk perawatan wajah yang menenangkan dan menutrisi.
Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit dengan mudah dan salah satunya menggunakan madu.
