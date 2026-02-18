menu
3 Bahan Alami untuk Mengatasi Kulit Kering

3 Bahan Alami untuk Mengatasi Kulit Kering
Madu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ADA beberapa jenis kulit wajah yang perlu Anda ketahui. Jenis kulit kering, kulit berminyak dan kulit normal.

Pemilik kulit kering dan kulit berminyak biasanya sering menghadapi masalah dalam merawat kulit wajah mereka.

Namun, ada beberapa bahan alami yang bisa digunakan pemilik kulit kering untuk merawat kulit wajah mereka.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Lidah buaya

Selain menjadi bahan alami untuk meredakan sunburn, gel lidah buaya ternyata juga bisa membantu mengatasi kulit kering.

Lidah buaya juga bisa membantu melembutkan dan memperbaiki tesktur kulit kamu.

Cara menggunakan lidah buaya untuk kulit kering cukup mudah.

Belah lidah buaya segar menjadi dua bagian, lalu keruk gelnya.

Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu mengatasi masalah kulit kering dan salah satunya ialah tentu saja madu.

