3 Bahan Alami untuk Penderita Penyakit Jantung

Kacang almond. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - JANTUNG merupakan organ penting tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Namun, pola gaya hidup yang tidak sehat membuat banyak orang menderita penyakit jantung.

Untuk mengobati penyakit jantung, ada beberapa bahan alami yang bisa membantu Anda.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Almond

Ketika refluks asam menjadi penyebab penyakit jantung, makan beberapa almond atau minum secangkir susu almond bisa membantu meringankan sakit pada jantung.

Satu hal yang perlu diingat adalah kacang almond mengandung lemak yang tinggi, bisa menyebabkan naiknya asam lambung.

Jika ini masalahnya, almond justru bisa membuat rasa sakit semakin parah.

Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi almond bisa membantu pencegahan penyakit jantung.

Ada beberapa jenis bahan alami yang aman dikonsumsi oleh penderita penyakit jantung dan salah satunya ialah bawang putih.

