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3 Bahan Alami untuk Redakan Nyeri Otot yang Menyakitkan

3 Bahan Alami untuk Redakan Nyeri Otot yang Menyakitkan
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Kayu Manis. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MELAKUKAN aktivitas berat bisa membuat otot Anda terasa nyeri.

Untuk mengatasi nyeri otot, ada beberapa bahan alami yang bisa Anda konsumsi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Chamomile

Bahan alami yang satu ini juga bisa digunakan sebagai obat tradisional untuk pereda nyeri otot.

Hal ini disebabkan chamomile memiliki kandungan flavonoid yang bersifat antiperadangan, sehingga bisa menyembuhkan peradangan yang juga bisa menjadi penyebab dari nyeri otot.

Anda bisa menggunakannya dengan cara menyeduh bunga chamomile kering dan menjadikannya minuman layaknya teh.

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2. Kurkumin

Kurkumin merupakan salah satu senyawa aktif yang terdapat di dalam kunyit, kayu manis, dan juga jahe.

Senyawa yang satu ini memiliki sifat antiperadangan, sehingga mampu menurunkan tanda peradangan pada otot setelah melakukan olahraga yang berat.

Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu meredakan nyeri otot dengan cepat dan salah satunya ialah kayu manis.

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