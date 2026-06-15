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3 Bahan Alami untuk Redakan Sakit Kepala yang Mengganggu

3 Bahan Alami untuk Redakan Sakit Kepala yang Mengganggu
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Ilustrasi sakit kepala. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SAKIT kepala merupakan salah satu masalah kesehatan yang bisa menyerang siapa saja, termasuk anak-anak.

Umumnya, sebagian besar jenis sakit kepala bisa diredakan dengan perawatan rumahan menggunakan obat herbal dari bahan alami.

Lantas, apa saja pbahan alami untuk meredakan sakit kepala yang mujarab?

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Capsaicin dari cabai

Bahan alami untuk meredakan sakit kepala yang bisa Anda coba, yaitu capsaicin.

Capsaicin adalah bagian pedas yang diperoleh atau diekstrak dari cabai.

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Mengonsumsi bahan alami ini diduga bisa menjadi cara untuk menghilangkan sakit kepala cluster secara alami.

Capsaicin telah banyak ditemukan di dalam produk semprot hidung yang digunakan untuk pengobatan.

Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu meredakan sakit kepala dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja jahe.

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