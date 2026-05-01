3 Bahan Alami yang Ampuh Tingkatkan Daya Tahan Tubuh

jpnn.com, JAKARTA - CUACA yang tidak menentu bisa membuat daya tahan tubuh Anda menurun.

Daya tahan tubuh yang menurun membuat Anda rentan terserang demam, flu, dan batuk.

Jika imunitas menurun, tubuh lebih berisiko terserang penyakit. Untuk menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, Anda bisa rutin mengonsumsi beberapa bahan alami.

Baca Juga: 3 Suplemen untuk Daya Tahan Tubuh yang Lebih Baik

Apa saja jenisnya? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kunyit

Kunyit merupakan salah satu bahan alami yang mampu menurunkan senyawa sitokin yang memicu peradangan pada tubuh.

Kurkumin bisa menghambat pertumbuhan bakteri Helicobacter pylori yang menyebabkan penyakit saluran pencernaan gastritis.

Baca Juga: Jaga Kesehatan Kuku dengan 5 Bahan Alami Ini

Gastritis akan memicu peradangan sehingga lapisan pelindung saluran pencernaan melemah.

Jika kondisi ini terjadi, saluran pencernaan rentan terkena infeksi bakteri jahat lainnya yang makin melemahkan sistem imun.