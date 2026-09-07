3 Bahan Alami yang Bantu Usir Lemak Perut dengan Cepat

jpnn.com, JAKARTA - LEMAK perut merupakan salah satu hal yang bisa menurunkan rasa percaya diri seseorang.

Lemak muncul karena asupan makanan berkolesterol yang berlebihan hingga penggunaan produk kimia.

Alih-alih menggunakan obat diet atau prosedur sedot lemak, kini terdapat bahan alami untuk mengusir lemak perut.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kunyit

Kunyit adalah bahan alami kuno untuk beberapa masalah terkait kulit.

Kunyit memiliki sifat antibakteri yang membantu menjaga kulit bebas dari peradangan.

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Siapkan 1 sendok teh kunyit, 1 sdm yogurt dan 1 sdm tepung gram.

Campurkan semua bahan ke dalam mangkuk dengan baik agar tidak ada gumpalan yang terbentuk.