3 Bahan Alami yang Bantu Usir Lemak Perut dengan Cepat
Senin, 07 September 2026 – 08:19 WIB
jpnn.com, JAKARTA - LEMAK perut merupakan salah satu hal yang bisa menurunkan rasa percaya diri seseorang.
Lemak muncul karena asupan makanan berkolesterol yang berlebihan hingga penggunaan produk kimia.
Alih-alih menggunakan obat diet atau prosedur sedot lemak, kini terdapat bahan alami untuk mengusir lemak perut.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Kunyit
Kunyit adalah bahan alami kuno untuk beberapa masalah terkait kulit.
Kunyit memiliki sifat antibakteri yang membantu menjaga kulit bebas dari peradangan.
Siapkan 1 sendok teh kunyit, 1 sdm yogurt dan 1 sdm tepung gram.
Campurkan semua bahan ke dalam mangkuk dengan baik agar tidak ada gumpalan yang terbentuk.
Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu menghilangkan lemak perut dan salah satunya ialah telur.
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