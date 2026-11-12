3 Bahaya Gula Merah, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda

jpnn.com, JAKARTA - GULA merah merupakan salah satu pemanis alami yang baik untuk tubuh.

Ciri khas gula ini adalah warnanya yang merah kecokelatan, aroma yang khas, serta rasa yang tidak terlalu manis.

Gula merah dikenal sebagai alternatif pemanis yang lebih aman dibanding gula pasir biasa.

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Namun, bukan berarti tidak ada bahaya gula merah yang harus Anda waspadai, apalagi bila dikonsumsi secara berlebihan.

Dari segi kesehatan, gula merah sering dipilih sebagai pemanis pengganti gula pasir, terutama bagi penderita diabetes tipe 2.

Gula merah memang mengandung indeks glikemik rendah, yakni 35, sehingga glukosa di dalamnya tidak cepat terserap oleh tubuh dan mencegah melesatnya kadar gula dalam darah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengakibatkan diabetes tipe 2

Bukan rahasia lagi bahwa mengonsumsi gula secara berlebihan bisa meningkatkan risiko Anda terkena penyakit diabetes tipe 2.